Basket femminile | Ragusa rischia | ma vince con Roma nell’anticipo della 19a di Serie A1

(Di sabato 2 marzo 2024) Pur senza brillare, la Passalacqual’anticipo19a giornata diA1 2023-2024 contro l’Oxygen. 59-49 il punteggio finale al PalaMinardi al termine di una partita non semplice da interpretare, che alla fine vive sulla doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi di Oderah Chidom, sui 13 di Ivana Jakubcova e sugli 11 con 7 assist di Ilaria Milazzo. A, priva di Dongue e Gilli, non bastano i 18 di Ezinne Kalu e i 14 di Giulia Natali. La Virtus Eirene consolida il sesto posto, la squadrana continua a dover lottare per i playoff. Dopo un paio di minuti di errori, Sventoraite apre le marcature da tre. Risponde Thomas, che ingaggia un duello con Kalu. Sul 6-8, durante una penetrazione, Czukor si infortuna a una caviglia: è costretta a uscire. ...