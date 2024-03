Basket | Donte DiVincenzo vuole l’Italia | “Mi metto a disposizione per i prossimi anni”

(Di sabato 2 marzo 2024) Si chiude una porta e se ne apre un’altra? Dopo il “no” di Paolo Banchero all’azzurro, un’altra stella del panorama NBA potrebbe vestire nel prossimo futuro la maglia del. Si tratta di, guardia e uno dei principali riferimenti dei New York Knicks. Il 27enne originario di Newark sta vivendo forse la stagione migliore della carriera a New York e in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del tema della maglia azzurra: “Il mio agente sta parlando con la federazione, ci sono naturalmente delle pratiche burocratiche da sbrigare e mio padre, la cui famiglia viene dall’Abruzzo, ci sta lavorando. Io ovviamente penso alla stagione con i Knicks ma devo dire che ho una gran voglia di misurarmi con la pallacanestro Fiba e covo da sempre il desiderio di giocare con la Nazionale Italiana, sarebbe davvero ...

