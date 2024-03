Basket B nazionale / Turni casalinghi per Jesi e Fabriano

(Di sabato 2 marzo 2024) La formazione di Ghizzinardi ospiterà Ozzano dell’ex Filippini mentre quella di Niccolai Chieti dell’ex coach Aniello. Ruvo di Puglia e Roseto si sono ulteriormente rinforzate VALLESINA, 2 marzo 2024 – Turno casalingo peralla ricerca oramai non solo di un posto play off, quasi garantito, ma della miglior posizione possibile utile dopo la regular season. Il quintetto di Niccolai ospiterà Chieti allenata dall’ex Aniello mentreaccoglierà al Palatriccoli Ozzano dell’ex pivot Filippini. Nel frattempo, il 28 febbario scorso, si è conclusa la sessione dei treasferimenti e balza all’occhio che come, anche Virtus, Ozzano, Padova, Vicenza, Taranto non avranno lo ‘straniero’ per concludere la stagione. Nelle ultime ore di mercato Ruvo di Puglia ha inserito l’ala piccola – guardia, Armin Mazic mentre ...

