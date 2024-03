Barbara D’Urso | vicino il ritorno in Rai | sfida aperta con Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 2 marzo 2024)è attesa nel salotto di Mara Venier a Domenica In il 3 marzo 2024. E potrebbe essere solamente l’inizio di un futuro promettente per l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Dopo l’addio a Mediaset, lasi è dedicata alla sua crescita professionale, tornando sui banchi a Londra e a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze. Diversi i viaggi in giro per l’Europa, tra cui Parigi. Ma non è più ritornata sull’argomento, e l’intervista dalla Venier è enormemente attesa, anche per capire quali sono i suoi progetti professionali. Il pubblico, rimasto orfano di una delle conduttrici più amate, potrebbe ben presto ritrovarla con un programma in Prime Time. Da Mamma Rai, ovviamente., l’indiscrezione sulin Rai Se ne parla, invero, da moltissimo tempo: ...