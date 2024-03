“Barbara D’Urso verso la conduzione di Carramba Che Sorpresa su RaiUno”

(Di sabato 2 marzo 2024) Cresce l’attesa per il ritorno in Rai di. Domenica 3 marzo, la conduttrice napoletana sarà ospite dell’amica Mara

C’è grande attesa per il ritorno in tv di Barbara d’Urso , ferma ormai da troppo tempo, dopo l’addio clamoroso a Pomeriggio 5 prima ed a Mediaset poi. In pochi, ... (blogtivvu)

Secondo DavideMaggio, la conduttrice sarebbe pronta a tornare in Rai con un progetto che rispolverebbe il vecchio Carramba che Sorpresa per un prime time al ... (fanpage)

Barbara D'Urso torna in tv: «Sfiderà Maria De Filippi con un programma in prima serata il sabato sera su Rai 1»: Durante questi mesi, contraddistinti da un "breve" ma discusso soggiorno a Londra, si è a lungo discusso del futuro lavorativo di Barbara D'Urso. Domenica 3 marzo la conduttrice è ospite in studio da ...leggo

Barbara D’Urso, vicino il ritorno in Rai: sfida aperta con Maria De Filippi: Se ne parla, invero, da moltissimo tempo: dopo aver lasciato Mediaset, qual è il destino di Barbara D’Urso In prima battuta si è spesso menzionata proprio la Rai, ma, poi, dopo le parole dell’AD ...dilei

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 3 Marzo: arriva la D’Urso!: A Domenica In il 3 Marzo 2024 in arrivo un'ospite d'eccezione. Mara Venier intervisterà Barbara D'Urso ma non solo. Ecco i dettagli.napolike