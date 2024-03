Barbara D’Urso torna in tv | su quale rete e cosa condurrà?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 2 marzo 2024) La conduttrice partenopea potrebbere in tv: le impotesi più accreditate per il programmapotrebbere presto in tv. Domani la conduttrice sarà ospite a Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai 1 per parlare della sua prossimi progetti televisivi dopo i malumori con Mediaset e una lunga assenza. In questi ultimi anni, infatti, la conduttrice si è trasferita a Londra per staccare la spina dai riflettori televisivi e la costiera per andare a trovare gli amici e continuare la sua attività teatrale con Taxi a Due Piazze. Quali saranno le ipotesi più accreditate per lain tv? Stando ad alcune voci, ci potrebbe essere un grande ritorno: pare che alcune indiscrezioni di Viale Mazzini vedano la conduttrice al timone del sabato sera di Rai 1 con format molto simile a ...