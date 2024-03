Autostrada A4 | 60enne si ferma su una piazzola a Bagnatica | muore travolto da un camion

(Di sabato 2 marzo 2024). Alle 3.40 di sabato 2 marzo è scattata la richiesta dei aiuto al 112. Un uomo era statoda unlungo l’A4, l’Milano-Venezia in direzione Brescia, dopo che si erato su unadi sosta all’altezza di. La vittima, un uomo di 60 anni della provincia di Monza Brianza, è morto sul colpo. Inutile purtroppo l’intervento dei medici accorsi sul posto con un’ambulanza. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Seriate. Ancora non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo a scendere dall’auto.

REGIONALI: SALVINI IN ABRUZZO, “SARO’ SPESSO QUI,: PESCARA – “Con Giorgia Meloni e Antonio Tajani saremo sullo stesso palco. Io ci sarò il 2 e il 3, in provincia di L’Aquila e Teramo, poi tornerò il 7 e l’8. Io non mi risparmio, poi quando si vince si ...abruzzoweb

Operaio di Tortona ucciso da un'auto mentre è al lavoro sull'A7 Milano-Serravalle: Investito in pieno da un'auto che viaggiava sull'Autostrada A7 in direzione Genova. E' morto così nel pomeriggio di domenica 25 febbraio, intorno alle 14,30, un operaio 60enne di origini straniere res ...rainews

Schianto mortale in A14, il testimone: "Due auto zigzagavano tra le corsie": Rimini, 18 feebbraio 2024 – Spunta un possibile testimone nelle indagini attorno alla drammatica morte di Paolo Bertozzi, il 60enne consulente aziendale, deceduto il 2 febbraio scorso nella tremenda c ...ilrestodelcarlino