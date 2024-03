(Di sabato 2 marzo 2024) Per lavori di pavmentazione e di ripristino L'articolo proviene da Firenze Post.

A causa di un cantiere per lavori Autostrada li, una lunga coda si è formata stamani, oggi 21 febbraio 2024, nel tratto dell'A11 tra Pistoia e il bivio con ... (firenzepost)

Per lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Pistoia proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio 2024, in Autostrada A11 Firenze-mare per un incidente stradale che ha ... (firenzepost)

Per lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni di Lucca est e Altopascio proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni di Pistoia e Prato est: ROMA – Sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 marzo 2024, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pistoia, ...firenzepost

Il prossimo week end stop ai treni fra Pistoia e Montecatini: Prevista ove possibile una riprogrammazione del servizio con autobus, via Autostrada A11, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in ...lanazione

Stop ai treni fra Pistoia e Montecatini nel fine settimana del 9-10 marzo: Firenze, 1 marzo 2024 - Ancora lavori di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze–Pistoia–Viareggio. La circolazione dei treni tra ...msn