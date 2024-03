Auto trancia tubo del gas | strada chiusa a Brescello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024)(Reggio Emilia), 02 marzo 2024 - Disagi al traffico nella notte e soprattutto per parte della mattinata a causa di un incidente inche, poco dopo le cinque, si è verificato sull’ex Statale 62 della Cisa, fra Lentigione e Sorbolo Levante di, con la vettura che ha urtato contro una colonnina del gas, con valvola di riduzione di pressione. A causare il problema è stata la sbandata di un’vettura Citroen Berlingo condotta da un trentenne residente a Casalmaggiore di Cremona. Il veicolo è finito contro il muro di un edificio adibito a laboratorio di erboristeria, provocando il danneggiamento di undella rete pubblica per la fornitura di gas metano. Il conducente dell’è rimasto fisicamente illeso. Sono arrivati i vigili del fuoco di Sant’Ilario per ...