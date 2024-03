Aurora Panci | l’influencer denunciata per essersi sfilata il perizoma di fronte a una chiesa

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 2 marzo 2024) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1996Città: ArezzoPiattaforme: Facebook, InstagramCategoria: Content creator Chi èNota sui social come Aury Prof,nasce ad Arezzo nel 1996. Amante del kickboxing e legata alla sua famiglia, a 18 anni scopre la passione per la fotografia e per la moda e si diploma all’istituto tecnico. Con l’approdo sui social si è resa popolare per le sue pose ammiccanti e i suoi doppi sensi (al benzinaio dice: “Ho sbagliato pompa”), ma soprattutto con i suoi spogliarelli parziali che inevitabilmente dividono i follower tra chi ne apprezza le caratteristiche e chi la insulta tacciandola di volgarità.ha anche un profilo su OnlyFans dove propone contenuti per adulti. Tra i ...