Audero ci spera | ma l’Inter visiona 2 portieri uno da Handanovic ? TS

(Di sabato 2 marzo 2024) Emilnella conferma delanche per la prossima stagione, ma sul taccuino dei dirigenti interisti ci sono due profili. Uno è statoto anche da Samir. VICE SOMMER ?domina il presente e programma il futuro. Oltre alla rinfrescata in difesa, con una lista di sette nomi interessanti che potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi, i dirigenti nerazzurri stanno pensando anche al prossimo portiere di riserva. Due opzioni: o confermare, il quale citanto, oppure ritornare sul mercato. Due sono i profili sondati dal club nerazzurro per il vice Yann Sommer: Juan Musso dell’Atalanta (piace pure al Torino) e Tobe Leysen dell’OH Leuven,to da Samir. ...

FcIN - A Lecce l'esordio in campionato, ora Audero spera di restare. L'Inter ha una strategia per accontentarlo: Dopo gli esordi in Champions League e in Coppa Italia, Emil Audero ha aggiunto al proprio curriculum professionale anche il primo gettone in campionato con la maglia dell'Inter, al Via del Mare di ...fcinternews

LIVE - Inter-Atalanta, tra pochi minuti il calcio d'inizio a San Siro. Prima del match premio per Lautaro: INTER-ATALANTA 0-0 LIVE MATCH 20.37 - Prima della partita, Lautaro Martinez ha ricevuto dal vice presidente nerazzurro Javier Zanetti una maglia celebrativa per i 100 gol segnati con la ...fcinternews

Inzaghi: “D’Aversa salverà il Lecce tranquillamente. I sostituti Non cambiano i principi”: Sul Lecce, l’allenatore si esprime così: “Non mi attendevo di più da loro. Ha trovato una grande Inter e ci ha messo in difficoltà fino al 2-0. Sono stati straordinari all’inizio, ma non devono ...calciolecce