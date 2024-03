Audace Cerignola-Avellino | i convocati | due recuperi per Pazienza

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, valido per la ventinovesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, il tecnico Micheleritrova tre pedine: Fabio Tito, Jacopo Dall’Oglio e Luca Palmiero. All’appello mancheranno Marco Armellino e Antonio De Cristofaro (squalifica); Cosimo Patierno e Nacho Lores Varela (infortunio). I: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 6 Palmiero, 23 Dall’Oglio, 33 Pezzella, 96 Rocca; Attaccanti: 7 D’Ausilio, 10 Russo, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj. REPORT Assenti per squalifica i calciatori Marco Armellino ed Antonio De Cristofaro. Indisponibili per i ...

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Audace Cerignola-Crotone , match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . La partita è ... (sportface)

Ventiquattresimo turno di Serie C girone C che tra i suoi anticipi di venerdì vede impegnata la Juve Stabia di Pagliuca attuale capolista del torneo. La sfida ... (infobetting)

Ventiquattresimo turno di Serie C girone C che tra i suoi anticipi di venerdì vede impegnata la Juve Stabia di Pagliuca attuale capolista del torneo. La sfida ... (infobetting)

Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è ancora una volta Karic, out per scelta tecnica, tra i convocati per la sfida di domani sera contro l’Audace Cerignola , ... (anteprima24)

Pazienza: "Voglio un Avellino cattivo, voglioso e determinato": Partita dal sapore dell'ex per mister Michele Pazienza, in campo col suo Avellino in casa dell'Audace Cerignola. "Sicuramente sarà una gara speciale per me e per il ...tuttoc

Crotone-Giugliano, uno scontro diretto in zona play-off. Le probabili formazioni: Un interessante scontro diretto in zona play-off in programma stasera allo stadio 'Ezio Scida' (calcio d'inizio ore 20:45) tra il Crotone guidato da Silvio Baldini e il Giugliano ...tuttoc

Dopo un febbraio magro, l’Audace Cerignola vuole rompere il digiuno di vittorie con l’Avellino: Sfida al recente passato per l’Audace Cerignola, nella 29^ giornata del girone C di serie C: domani di fronte ci sarà l’Avellino. I ragazzi di Ivan Tisci domenica scorsa hanno pareggiato 2-2 a Latina, ...lanotiziaweb