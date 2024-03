Attribuzione del credito scolastico e formativo alle classi 3e 4e 5e | un esempio di regolamento e di griglia di attribuzione di punteggio

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 2 marzo 2024) Negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore ciascun Consiglio di classe assegna a ogni studente unche, al termine del triennio, viene addizionatoaltre certificazioni e relative competenze costituendo ilper l’ammissione all'Esame di Stato per il Ciclo Secondario Superiore. Il, denominato, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (compreso il voto di condotta, tranne IRC), secondo tabella ministeriale e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art.11 deldel D.P.R. 323/98 relativamente alaggiuntivo all'interno delle bande. L'articolo .