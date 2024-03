Attacco Houthi | nave cargo cola a picco | bomba ecologica nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) Unaattaccata dai ribellidello Yemen, la Rubymar, è affondata nel Mar, al largo delle isole Hanish, dopo aver imbarcato acqua per giorni. La Rubymar, battente bandiera del Belize, era andata alla deriva dopo essere stata vittima di unlo scorso febbraio. Si tratta della primaaffondata daglinel corso dei loro attacchi a imbarcazioni nel Mar. L'risale allo scorso 18 febbraio. La Rubymar era andata alla deriva per giorni e l'affondamento è stato confermato dal governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale e da un funzionario militare regionale che ha parlato a condizione di mantenere l'anonimato. Non è stato possibile raggiungere per un commento il responsabile della Rubymar, con sede a ...