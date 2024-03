(Di sabato 2 marzo 2024) Unantinave lanciato nel Mar Rosso, nessun danno L'esercito degli Stati Uniti ha annunciato di averunterra-aria appartenente aglie pronto per il lancio nello. "Le forze del Centcom hanno identificato ile hanno stabilito che rappresentava una minaccia imminente per gli aerei statunitensi nella regione", ha dichiarato

«Purtroppo la sicurezza di una nazione non si garantisce soltanto rimanendo all’interno dei confini. Ormai rapporti e alleanze servono a preservare la pace e ... (secoloditalia)

Attacchi Houthi, Usa: "Distrutto missile in Yemen": L'esercito degli Stati Uniti ha annunciato di aver distrutto un missile terra-aria appartenente agli Houthi e pronto per il lancio nello Yemen. "Le forze del Centcom hanno identificato il missile e ...adnkronos

Dalla Striscia di Gaza a Chico Forti: cosa ha detto Biden a Meloni: Un colloquio dai toni amichevoli, con il presidente americano che accoglie nello Studio Ovale l’ospite intonando “Georgia on my mind” di Ray Charles, all’inizio di un incontro in cui i due leader hann ...livesicilia

Meloni a Biden “G7 concreto, in Medio Oriente sostegno a mediazione Usa”: “Gli Attacchi degli Houthi nel Mar Rosso alle navi mercantili sono inaccettabili. La missione europea Aspides, che è sotto il comando tattico dell’Italia, è un’importante risposta”, ha sottolineato ...sicilianews24