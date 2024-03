ATP Santiago | Sebastian Baez approda alla semifinale Eliminati Jarry e Fils

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Definito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP250 di. Sulle terra rossa cilena è terminata l’avventura di Luciano Darderi. L’italo-argentino si è dovuto arrendere al mancino, padrone di casa, Alejandro Tabilo (n.51 del ranking), impostosi per 6-0 7-5. Una partita nella quale Darderi non è mai riuscito a trovare le contromisure adeguate alle giocate del suo avversario che, esaltato anche dal contesto in sé, ha sciorinato una prestazione di alto livello. Tabilo se la vedrà, a sorpresa, contro il francese Corentin Moutet. Il pubblico cileno sperava di assistere a un derby, per la presenza di Nicolas(n.22 del mondo). Il n.1 del seeding, però, è stato sorpreso dall’estroso transalpino (n.140 del ranking), che in due tie-break si è imposto con lo score di 7-6 (5) 7-6 (3). Dall’altra parte del tabellone prosegue la corsa in questo ...