ATP Santiago | Luciano Darderi si arrende ad Alejandro Tabilo nei quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Non c’è storia adel Cile.esce sconfitto aididel torneo ATP sulla terra sudamericana contro. Un 6-0 7-5 netto, più per meriti del padrone di casa che un meno di ottanta minuti ottiene la semied entra in top 50, attendendo il vincitore del match tra il connazionale Nicolas Jarry ed il francese Corentin Moutet. Il cileno riesce a trovare immediatamente le contromisure per disinnescare l’esuberanza di. Dopo un primo gioco combattuto, l’italiano va al servizio ma si ritrova avanti un giocatore capace di rispondere ogni volta, senza lasciargli in minimo margine di manovra. Le due palle per il controbreak non sfruttate nel terzo gioco abbattono ulteriormente il numero ...