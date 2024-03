Atp Santiago 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 2 marzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Il, glie l'diall'Atp 250 diper la giornata di. Sono rimasti in quattro a contendersi il titolo sulla terra rossa cilena, dunque è tempo di semifinali. Riusciranno i favoriti Tabilo e Baez a rispettare il pronostico e approdare all'atto conclusivo oppure Moutet e Martinez continueranno a stupire? Di seguito l'di. COURT JAIME FILLOL Ore 22:00 – (Q) Moutet vs (4) Tabilo a seguire – Martinez vs (2) Baez