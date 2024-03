Atp Santiago 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 26 febbraio al 3 marzo. Il beniamino di casa nonché campione uscente Nicolas Jarry guida il seeding, seguito dall’argentino Sebastian Baez e dal francese Arthur Fils. Presenti tanti altri giocatori cileni, da Alejandro Tabilo a Cristian Garin, passando per Tomas Barrios Vera, mentre non figurano giocatori italiani nel main draw. Potrebbero tuttavia arrivare dalle qualificazioni, dove ci sono Vavassori, Pellegrino, Cecchinato e Darderi. Iltotale del torneo è di €611.320 con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE ...