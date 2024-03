Atp Santiago 2024 | Darderi si ferma ai quarti | Tabilo lo batte in due rapidi set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Lucianoè stato sconfitto dal beniamino di casa Alejandroneidi finale dell’ATP 250 di. Si sono conclusi dunque torneo e gira sudamericana per il tennista italo-argentino, protagonista di uno splendido trionfo a Cordoba e capace di vincere due match anche nella capitale cilena. Non c’è stato però nulla da fare contro il più quotato, quarta forza del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-0 7-5 in appena 1h18? di gioco. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Sul primo set c’è poco da dire, basta guardare il punteggio. A dir la verità tre games su sei sono andati ai vantaggi equalche chance ce l’ha avuta: nel complesso, però,è stato superiore ed ha sempre avuto in mano il pallino del gioco. ...