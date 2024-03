Atp di Santiago del Cile | Darderi sconfitto ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024)del– Dice addio all’Atp didelLuciano. L’Azzurro ha perso aidicon il padrone di casa, ilno Alejandro Tabilo, per due set a zero (6-0, 7-5). Il racconto della partita – supertennistv.it In parità il bilancio dei precedenti (1-1), con il sudamericano vincitore in due set negli ottavi del Challenger di Conception e l’italo-argentino a segno in tre set nelle semifinali del Challenger di Lima 2 sempre sulla terra e sempre lo scorso anno. Entrare sul Centrale gremito per affrontare il “padrone di casa” non è una faccenda semplice e Luciano ci mette tutto il primo set a scrollarsi di dosso la tensione. L’italiano va sotto 2-0, non sfrutta due palle per il contro-break nel terzo gioco (3-0) e finisce ...