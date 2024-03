ATP Acapulco 2024 | Ruud e de Minaur si giocheranno il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Caspere Alex desiilnell’ATP 500 di(Messico). Due semifinali intense e ricche di emozioni, che hanno regalato sprazzi di grande tennis e hanno emesso questi verdetti.ha battuto Holger Rune in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Per il norvegese si tratta della prima finale in carriera in un ATP 500 e domani avrà una grande occasione per vincere il suo primoin carriera di categoria superiore al “250”, dopo che ha già giocato finale Slam, alle ATP Finals e “1000”. Una versione particolarmente brillante del giocatore di Oslo quella che abbiamo visto nelle ultime due settimane tra Los Cabos e: la forte umidità non spaventa vista la grande ...