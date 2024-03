Atletica | Zaynab Dosso tra le favorite nella semifinale dei 60 ai Mondiali indoor! Avversarie | corsia | orario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Obiettivo finale., dopo aver superato brillantemente le batterie in mattinata, sarà una delle protagoniste più attese al via della secondadei 60 metri femminili ai Campionati2024 dileggera, che si svolgerà questa sera all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). La primatista italiana della distanza non è stata particolarmente fortunata nel sorteggio delle semifinali, trovandosi con ogni probabilitàheat più equilibrata e competitiva almeno per quanto riguarda le prime tre posizioni. Ricordiamo che la qualificazione in finale viene garantita direttamente alle migliori due di ciascuna serie, mentre gli ultimi due slot verranno distribuiti tramite i tempi di ripescaggio tra tutte le ...