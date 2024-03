Atletica | Zaynab Dosso sbaglia in partenza | recupera e va in semifinale ai Mondiali Indoor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)si è qualificata con disinvoltura alle semifinali dei 60 metri ai. La primatista italiana, presentatasi a Glasgow con la terza miglior prestazione mondiale stagionale (7.02 a Torun ormai un mese fa), ha commesso un’imprecisione in uscita dai blocchi di, dove per sua stessa ammissione si è un po’ addormentata per un imprevisto sparo celere dello starter (0.167 il tempo di reazione), ma poi hato agevolmente, ben figurando in fase di accelerazione e senza dover strafare sul lanciato. L’azzurra ha vinto la propria batteria con il tempo di 7.10, lasciandosi ampiamente alle spalle la giamaicana Shashalee Forbes (7.17) e la belga Delphine Nkansa (7.22). La 24enne emiliana ha passato il turno con il quarto tempo della mattinata e in serata tornerà ...