(Di sabato 2 marzo 2024)ha scritto una pagina di storia per l’, diventando laa qualificarsi per ladei 60 metri ai. La 24enne emiliana ha chiuso la propria semial secondo posto con il tempo di 7.05, a tre centesimi dal suo record nazionale siglato un mesetto fa a Torun. Avanza all’atto conclusivo con il quarto crono assoluto della sessione. La nostra portacolori è uscita benissimo dai blocchi di partenza (0.149) ed è entrata magnificamente in fase di accelerazione, mettendo addirittura la testa davanti a una fuoriclasse assoluta come la statunitense Aleia Hobbs (personale di 6.94, il secondo crono all-time nellain sala). ...

Zaynab Dosso è andata a Berlino per cercare le ultime risposte in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Atletica GLI ORARI DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 10.55: A seguire prende il via ... (oasport)

Obiettivo finale. Zaynab Dosso , dopo aver superato brillantemente le batterie in mattinata, sarà una delle protagoniste più attese al via della seconda ... (oasport)

Atletica, Zaynab Dosso esalta la velocità italiana! Prima azzurra in finale sui 60 ai Mondiali Indoor, la magia continua: Zaynab Dosso ha scritto una pagina di storia per l'Atletica italiana, diventando la prima azzurra a qualificarsi per la finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor. La 24enne emiliana ha chiuso la propria ...oasport

LIVE Mondiali indoor: la serata di Glasgow: È in corso a Glasgow la sessione serale della seconda giornata dei Mondiali indoor, con l’Italia a quota due medaglie dopo l’argento di Mattia Furlani questa mattina nel lungo e il bronzo di Leonardo ...fidal

Atletica, Mondiali Glasgow, salto in lungo: Mattia Furlani conquista la medaglia d'argento: Tentoglou vince per il secondo miglior risultato (8,19 a 8,10). Tecuceanu in finale negli 800.primapaginanews