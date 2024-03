Atletica | Zane Weir ai piedi del podio iridato | “Stasera non ho fatto abbastanza | il livello è altissimo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)si rende protagonista di un’ottima gara e chiude in quarta posizione la finale del getto del peso ai Campionati Mondiali indoor 2024 dileggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). L’italo-sudafricano ha trovato oggi la miglior misura della sua stagione al coperto con un notevole 21.85 al quarto lancio, avvicinandosi a soli 11 cm dal bronzo del compagno di squadra azzurro Leonardo Fabbri. “Leonardo è stato bravissimo e sono felice per lui. Sono molto emozionato in vista di Parigi, che è sempre il mio obiettivo principale. Mi sento molto bene, ma ilin questo sport èin questo momento.non ho“, ha spiegato il campione europeo indoor in carica del ...