Atletica | Mondiali Indoor 2024 | Emmanuel Ihemeje quinto nel salto triplo | vince Hugues Fabrice Zango

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Va in archivio la finale delmaschile deidileggera: a Glasgow, in Scozia,nella gara vinta dall’atleta del Burundi, che precede l’algerino Yasser Mohammed Triki, d’argento, ed il lusitano Tiago Pereira, di bronzo. La finale dell’azzurroinizia con 16.90, che non migliorerà più, ma immediatamente gli risponde l’algerino Yasser Mohammed Triki, che fa 17.35. Nella seconda serie il rappresentante del Burundiva a 17.33 e si piazza al secondo posto. Sempre al secondo ...