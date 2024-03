Atletica | Mattia Furlani fa tremare il dio Tentoglou | argento ai Mondiali Indoor | seconda misura beffarda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)ha conquistato una splendida medaglia d’nel salto in lungo ai2024 dileggera. Il giovane fuoriclasse italiano ha brillato sulla pedana di Glasgow, meritandosi il primo podio in un grande evento internazionale tra i seniores. Il 19enne ha battagliato alla pari con il dominatore assoluto della specialità, ovvero il greco Miltiadis: entrambi hanno infatto firmato un balzo da 8.22 metri in apertura, ma l’ellenico ha prevalso in virtù di unamigliore(8.19 contro 8.10) al termine di una gara al cardiopalma in cui i due grandi favoriti della vigilia non si sono risparmiati. L’azzurro si era presentato all’appuntamento forte della miglior prestazione mondiale ...