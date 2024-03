Atletica | Mattia Furlani commosso per l’argento iridato | “Gara incredibile | ho sognato tanto questa medaglia”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024), sulla scia di un fantastico avvio di stagione, conferma i suoi progressi anche nel primo grande evento internazionale dell’anno e conquista una strepitosad’argento nel salto in lungo ai Campionati Mondiali indoor 2024 dileggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). Il 19enne reatino ha sfidato alla pari il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, eguagliando infatti il suo miglior salto (8.22 al primo tentativo) e pagando dazio solamente per una seconda misura inferiore (8.19 per l’ellenico, 8.10 per l’azzurro), mentre il podio è stato completato in terza posizione dal giamaicano Carey McLeod con 8.21. “È, soprattutto laalle 10 di mattina contro il campione olimpico. Una ...