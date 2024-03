Atletica | Mattia Furlani batte Howe ed Evangelisti | mai così in alto nel lungo dei Mondiali Indoor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)si è spinto dove un italiano non aveva mai osato nel sinai. Il 19enne laziale ha infatti conquistato la medaglia d’argento a Glasgow (Gran Bretagna) e haottenuto il miglior risultato della storia per il Bel Paese in questa specialità nell’ambito della rassegna iridata in sala. Nel passato, infatti, il tricolore aveva sventolato sul podio in quattro occasioni, ma sempre per celebrare un bronzo. Successe per tre volte a Giovanni(1985, 1987, 1991) e una volta a Andrew(2006), proprio l’idolo del giovane talento dell’italiana.ha saltato 8.22 metri al primo tentativo e ha chiuso la gara con lo stesso ...