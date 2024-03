Atletica | Lorenzo Simonelli vince la batteria d’autorità e avanza in semifinale nei 60 hs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Buona la prima perai Campionati Mondiali indoor 2024 dileggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). Il primatista italiano ha infatti superato in scioltezza le batterie dei 60 ostacoli,ndo agevolmente la quinta heat in 7.61 senza spingere a tutta fino al traguardo. Il ventunenne romano si è infatti praticamente rialzato dopo l’ultimo ostacolo, rallentando vistosamente nei metri finali senza perdere però la prima posizione dellanonostante il recupero dello spagnolo Enrique Llopis (7.66) e del polacco Krysztof Kiljan (7.67), tutti qualificati direttamente per le semifinali che si terranno più tardi nella sessione serale. Nel riepilogo generale del primo turno il grande favorito americano Grant Holloway ha stampato il ...