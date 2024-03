Atletica | Lorenzo Simonelli sfida il primatista mondiale! Avversari | corsia 60 hs | orario semifinale Mondiali Indoor

(Di sabato 2 marzo 2024)ha superato con disinvoltura le batterie e si è qualificato alle semifinali dei 60 ostacoli ai. Ilitaliano (7.46 un paio di settimane fa agli Assoluti di Ancona) ha tutte le carte in regola per meritarsi l’accesso all’atto conclusivo e provare a battagliare per le medaglie. L’azzurro è stato inserito nella terza delle tre semifinali, in programma alle ore 20.26 di sabato 2 marzo. Il giovane laziale gareggerà in5 e sulla sua sinistra avrà il dominatore assoluto delle barriere, ovvero lo statunitense Grant Holloway,con il 7.27 corso durante l’inverno. Sarà un test veramente importante per il nostro portacolori, che non dovrà farsi ingolosire e dovrà tenere il proprio passo. I ...

