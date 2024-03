Atletica | Lorenzo Simonelli pirata tra gli ostacoli | imperiale argento ai Mondiali | Monkey Rufy è esploso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)ha conquistato una mirabolante medaglia d’sui 60aiIndoor, divampando definitivamente in tutto il suo talento sconfinato ed entrando meravigliosamente in una nuova dimensione. Il giovane fuoriclasse laziale ha danzato tra le barriere: splendida uscita dai blocchi di partenza, primi duesaltati in totale leggerezza, centrale lasciato alle spalle in disinvoltura, ultimi due divorati e poi è piombato sul traguardo con un finale a razzo. Il 21enne ha fatto tutto nella sempre scomoda corsia 1, chiudendo con l’eccezionale tempo di 7.43, ovvero il nuovo record italiano (ha abbassato di tre centesimi il crono siglato due settimane fa agli Assoluti di Ancona). Secondodi giornata per l’Italia a Glasgow dopo quello ...