Atletica | Femke Bol divora i 400 metri | spaziale record del mondo e titolo iridato

(Di sabato 2 marzo 2024)Bol ha firmato ildeldei 400in occasione dei Mondiali Indoor. La fuoriclasse olandese si è letteralmente esaltata sui due giri di pista a Glasgow (Gran Bretagna): è scattata come un razzo all’esterno, ha subito puntato la corda, ha allungato il gruppo e poi ha inscenato un ritmo insostenibile per l’intera concorrenza in un ultimo giro di perentoria caratura tecnica. La Campionessa deldei 400 ostacoli e bronzo olimpico sul giro di pista con barriere (detiene ileuropeo di 51.45) è planata sul traguardo con il tempo di 49.17, migliorando di sette centesimi il suo precedente primato siglato due settimane fa in occasione dei suoi Campionati Nazionali ad Apeldoorn. La fresca 24enne ha così completato la corona in sala su questa distanza, visto che ...