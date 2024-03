Atletica | Fabbri sul podio ai Mondiali Indoor Ali infortunato | Coleman padrone della velocità | Olyslagers micidiale

(Di sabato 2 marzo 2024) I2024 dileggera proseguono a Glasgow (Gran Bretagna). Ricca serata con l’assegnazione di quattro titoli e l’Italia grande protagonista: medaglia di bronzo conquistata da Leonardonel getto del peso, finale agguantata da Chituru Ali sui 60 metri (però si ènell’atto conclusivo), bronzo sfiorato da Sveva Gerevini nel pentathlon. RISULTATI2024 FINALI 60 METRI (MASCHILE) – Christianha trionfato in maniera perentoria con la miglior prestazione mondiale stagionale (6.41). Lo statunitense ha sconfitto il connazionale Noah Lyles (6.44) in uno splendido duello al centropista. Il giamaicano Ackeem Blake ha completato il...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMA finale DEL MATTINO 22.53: Si riparte domattina con la finale del lungo ... (oasport)

