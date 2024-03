Atletica | Fabbri medaglia di bronzo nel peso ai Mondiali indoor di Glasgow

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024)(Scozia), 1 marzo 2024 – Avvio in chiaroscuro per i fiorentini (o meglio gli atleti provenienti dalla Firenze Marathon) nell’avventura deiin corso a. Per un Ceccarelli eliminato sui 60 metri, c’è dall’altra parte l’exploit di Leonardo, “no” per gli amici. Con un ottimo 21,96si conferma sul podio iridato dopo l'argento all'aperto conquistato a Budapest della scorsa stagione. Nell’anno Olimpico si tratta di un risultato molto incoraggiante. Oro allo statunitense e primatista mondiale Ryan Crouser (22,77), secondo il neozelandese Tom Walsh (22,07), quarto un altro azzurro: Zane Weir a 21,85. «Siamo stati bravissimi - diceai microfoni Rai estendendo i complimenti al compagno di squadra Weir ...