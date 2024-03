Atletica | Chituru Ali si ferma a metà finale Coleman straripante ai Mondiali | Lyles ko in un duello rusticano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)Ali si èto agara nelladei 60 metri aiIndoor. Il velocista italiano è uscito discretamente dai blocchi di partenza e ha impostato l’accelerazione, ma era ben lontano dalle eccellenti prove offerte tra batteria (6.59) e semi(6.53, personale ritoccato di quattro centesimi). A quel punto il 24enne comasco si è rialzato ed è giunto al traguardo al passo, chiudendo all’ottavo posto in otto secondi netti. L’azzurro ha dichiarato di aver già sentito un dolore al termine delle semifinali e nell’atto conclusivo non è riuscito a spingere come avrebbe sperato, anche perché in condizioni fisiche ottimali avrebbe potuto lottare per un risultato di prestigio. Il già finalista dei 100 metri agli Europei 2022 spera di non essersi gravemente infortunato, in ...