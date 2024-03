Atletica | Catalin Tecuceanu non si accontenta | “Mio padre mi ha chiesto la medaglia Sono maturato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)supera anche lo scoglio delle semifinali e si qualifica per la Finale degli 800 metri ai Campionati Mondiali indoor 2024 dileggera, in corso di svolgimento alla Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). Il primatista italiano della specialità al coperto è arrivato secondo nella prima heat in 1:48.13, battendo in volata lo svedese Andreas Kramer e l’americano Isaiah Harris conquistando così uno dei tre pass a disposizione per l’atto conclusivo. “Ne abbiamo ancora. Oggi abbiamo fatto una gara tosta, però ce l’abbiamo fatta. Siamo stati bravi e vediamo che succederà domani. Nonda solo, cianche tutti quelli che mi hanno aiutato e quelli che mi seguono da casa, mi hanno scritto tantissime persone“, ha dichiarato il 24enne veneto ai microfoni di Rai Sport in ...