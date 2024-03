Atalanta-Bologna | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Bergamo, 2 marzo 2024 – Quello di domenica pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna è un vero spareggio per la Champions , per il quarto ... (sport.quotidiano)

Il tecnico del Bologna Thiago Motta , seguito dal Milan in ottica mercato, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'Atalanta (pianetamilan)

Bergamo. Non ci sono sorprese nell’elenco dei convocati dell’Atalanta che domenica (3 marzo, ore 18 al Gewiss Stadium) sfiderà il Bologna in una sfida che può ... (bergamonews)

Monza-Roma, De Rossi: “Ho visto cose belle, ma possiamo migliorare tanto”: I giallorossi conquistano momentaneamente il quinto posto, superando l’Atalanta e piazzandosi a un solo punto dal Bologna quarto. Gli uomini di Thiago Motta hanno una nuova rivale per il piazzamento ...tag24

La Roma cala il poker a Monza: i giallorossi al quinto posto: a -1 dal Bologna e con il momentaneo sorpasso sull’Atalanta, impegnata domani proprio contro la squadra di Thiago Motta. Il Monza invece è costretto ad arrendersi dopo le belle vittorie contro Milan ...ilfaroonline

Serie A: Monza-Roma 1-4, giallorossi al quinto posto: Per Dybala e compagni quinto posto raggiunto in attesa di Atalanta-Bologna importante spareggio per l'Europa che conta. Tra vento e pioggia, in tribuna si vedono anche gli ex romanisti Walter Samuel e ...ansa