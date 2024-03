Asti | uccide il padre a coltellate Makka | 19 anni | studentessa modello diventata assassina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Nizza Monferrato (), 2 marzo 2024 -non ha ancora 19: ha ucciso il, venerdì sera, a Nizza Monferrato (). Questa è la ricostruzione dei carabinieri. Nella notte è stato eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto. L’omicidio di Akhyad Sulaev, 50, è arrivato al culmine di un litigio le cui ragioni sono ancora oscure. La famiglia - che comprende anche la mamma e tre fratelli più piccoli, è immigrata in Piemonte alcunifa, proveniente dal Caucaso. Sono musulmani osservanti, tanto cheanche ieri sera indossava il hijab. La ragazza, secondo quanto si è appreso, è iscritta con ottimi risultati al terzo anno del liceo scientifico, ma dà una mano in casa facendo la cameriera in un ...