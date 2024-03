Associazione DiCo | un’idea nuova di città | si parte con l’arte contemporanea e il presepe ‘Dalisi’

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’obiettivo è ambizioso: valorizzare a tutto campo e a 360° gradi lae il territorio sannita. L’intende suscitare un nuovo interesse rispetto alle potenzialità economiche, sociali, civili, culturali, imprenditoriali, artistiche, storiche di una terra che ha ancora tanto da dire e da fare nella competizione globale. Ne sono convinti Pellegrino De Santis e Fabrizio D’Aloia, rispettivamente Presidente e Vice Presidente di questo sodalizio che si è costituito alcuni mesi fa e che fino ad ora ha lavorato sotto traccia per cercare di realizzare gli obiettivi che si è posto. L’si è presentata oggi nel corso di un incontro con la stampa nella prestigiosa sede di Palazzo Paolo V. Secondo i promotori c’è spazio, opportunità ed anzi la necessità ...

Due ordinanze del tribunale di Bari hanno portato al carcere per 130 indagati, oltre a sequestri e all’accusa di ingerenza nelle elezioni comunali di Bari . A ... (open.online)

Duro colpo alla mafia barese, con oltre 130 Indagati , destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere e ingenti sequestri e accusati tra l'altro di ... (ilmattino)

Roberto Cenati si dimette dall'Anpi Milano in dissenso con l’Associazione nazionale: «Improprio parlare di genocidio a Gaza»: Ma genocidio è un’altra cosa», ha detto di recente in una intervista al Corriere. Tante le critiche che gli sono piovute addosso, interne ed esterne all’Associazione. Anche da qui la decisone del ...milano.corriere

Codacons, Fedez ha chiesto al ministero come spendiamo soldi: MILANO, 27 FEB – Fedez ha presentato “una istanza d’accesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy, volta a sapere come il Codacons spende i propri fondi”. Lo comunica la stessa Associazione d ...lasicilia