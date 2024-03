(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) –di Rai1 si è aggiudicato glidi ieri con 3.739.000 telespettatori e il 23,2% di share. ‘Terra Amara’ su Canale 5 ha ottenuto invece 2.978.000 telespettatori e il 16,4%, mentre per il terzo gradino del podio ètra Italia 1, con il film ‘Dune’ (1.168.000 telespettatori, share 6,9%) e Retequattro con ‘Quarto Grado’ (1.116.000 telespettatori, share 7,6%). Sul Nove ‘Fratelli di Crozza’ ha raccolto 1.089.000 telespettatori e il 5,7%, mentre La7 con ‘Propaganda Live’ ha conquistato 825.000 telespettatori e il 5,9% e Rai3 con ‘Un giorno in Pretura’, 745.000 con il 4,1%. Chiudono la classifica del prime time di ieri, Rai2 con i Mondiali Indoor di Atletica (587.000 telespettatori, share 3%) e ...

Gli Ascolti tv di ieri , venerdì 1° marzo 2024, hanno registrato per la terza puntata di The Voice Senior su Rai1 3.739.000 spettatori, % 23.2% share. Su ... (tvpertutti)

The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 1 marzo 2024, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 3.739.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su ... (davidemaggio)

The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 1 marzo 2024, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 3.739.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su ... (davidemaggio)

'Terra Amara' al secondo posto, per il terzo posto testa a testa tra il film 'Dune' e 'Quarto Grado' 'The Voice Senior' di Rai1 si è aggiudicato gli Ascolti ... (sbircialanotizia)

Ascolti tv, 'The Voice Senior' in testa: i dati della serata: Sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha raccolto 1.089.000 telespettatori e il 5,7%, mentre La7 con 'Propaganda Live' ha conquistato 825.000 telespettatori e il 5,9% e Rai3 con 'Un giorno in Pretura', ...adnkronos

Final Fantasy: The Spirits Within è un film che merita di essere riscoperto: che presenta senza dubbio più pregi che difetti e, soprattutto, un preciso messaggio da comunicare. Un messaggio che, oggi più che mai, merita di essere ascoltato che vi lasciamo il piacere di ...badtaste

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 2 e domenica 3 marzo): da Mr. Rain a Eleonora Giorgi e poi Nina Senicar e Michelle Hunziker: Dal salotto di Uomini e Donne, la storia d’amore tra Claudia e Alessio. Pagelle Ascolti tv, top e flop di ieri: Rai1 batte Canale 5. The Voice Senior diverte, Terra Amara con i “soliti” fan, Quarto ...ilmessaggero