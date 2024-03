Ascolti tv ieri | The Voice Senior leader | Terra Amara fa calare Quarto Grado

(Di sabato 2 marzo 2024) Glitv di, venerdì 1° marzo 2024, hanno registrato per la terza puntata di Thesu Rai1 3.739.000 spettatori, % 23.2% share. Su Canale 5ha conquistato 2.978.000 telespettatori, share del 16.4%. Su Rai2 Campionati del Mondo Indoor Glasgow 587.000 telespettatori, share del 3%. La puntata speciale di Un Giorno in Pretura su Rai3 dedicata al caso Rosa e Olindo Strage di Erba è stata vista da un netto di 745.000 spettatori, 4.1% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rete 41.116.000, 7.6% Italia 1 film Dune La7 Propaganda Live 825.000, 5.9% Tv8 Qualifiche F1 GP Bahrain 545.000, 2.9% NOVE Fratelli di Crozza 1.089.000, ...

