Ascoli-Reggiana finora senza storia. In B per il Picchio soltanto sorrisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024)sarà sfida thrilling per la salvezza. La gara in programma domani al Del Duca con avvio programmato alle 16.15 al segnale di Gualtieri di Asti sarà lo scontro più decisivo incontratodaldi Castori. I bianconeri proveranno a ridurre il gap in classifica facendo un bel balzo avanti con quella ipotetica vittoria che contestualmente andrebbe a risucchiare verso il basso un avversario partito per pensare al mantenimento della categoria, ma che nel corso del proprio cammino è poi riuscito a tenersi sempre lontano dalla zona rossa. Per riuscire nella missione sarà necessaria una prestazione superlativa. Non tanto in termini di spettacolo, quanto di carattere e determinazione. Nei precedenti legati al passato in serie B, il match con i granata per tradizione è stato spesso favorevole ...