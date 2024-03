Arroganti somari | Burioni non si tiene | la frase che lo fa infuriare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) Non si placa la polemica scatenata dalla decisione di Robertodi promuovere solamente dieci studenti su quattrocentootto al pre-test dell'esame di Microbiologia al San Raffaele di Milano. Numeri, questi, che sono finiti al centro dello sfogo di una studentessa di Medicina che su TikTok ha postato un video, poi tolto, lamentando "l'anomalia", a suo avviso, dell'elevata percentuale di bocciati. Il virologo, raggiunto dall'Adnkronos Salute, ha assicurato che non c'è nulla di anomalo né, trattandosi di un pre-test, di un ostacolo per i ragazzi. "È un esame come ne faccio da 20 anni al San Raffaele è il primo appello, momento in cui spesso gli studenti, anche quelli molto studiosi, devono prendere le misure alla materia", ha detto. Controsi è schierato il divulgatore scientifico Barbascura X, che su X ha scritto: "Guarda che ...