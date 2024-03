Argentina | Milei promette di andare avanti con le riforme

La svalutazione del peso di oltre il 50% decisa a dicembre dal governo di Javier Milei , unita all’inflazione, che a gennaio è stata del 20,6%, ha generato in ... (ilfattoquotidiano)

“Per decisione del presidente Javier Milei , procederemo ad avviare un procedimento per vietare il linguaggio inclusivo e tutto ciò che riguarda la prospettiva ... (ilfattoquotidiano)

Il presidente argentino Javier Milei ha annuncia to la chiusura dell'agenzia di stampa statale Telam , sostenendo che negli ultimi decenni si era "trasformata in ... (quotidiano)

Il presidente argentino Javier Milei ha annuncia to la chiusura dell'agenzia di stampa statale Telam , sostenendo che negli ultimi decenni si era "trasformata in ... (quotidiano)

Il patto di Milei per rifondare l'Argentina: Il presidente si è rivolto alla dirigenza politica per rilanciare la sua riforma fiscale: «È il momento più critico per il nostro Paese».tio.ch

Argentina, Milei al Parlamento: andremo avanti con o senza la dirigenza politica: Prima di arrivare alla parte propositiva, Milei aveva illustrato in dettaglio "l'eredità ricevuta: è il momento economico più critico della storia dell'Argentina", ha affermato. "Gli ultimi 20 anni ...ansa

Argentina, Milei: avanti con o senza la dirigenza politica: Noi andremo avanti con o senza l'aiuto della dirigenza politica". Lo ha affermato il presidente argentino Javier Milei nel suo primo discorso alle camere riunite per l'inaugurazione dell'anno ...ansa