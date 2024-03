Argentina | Milei | avanti con o senza la dirigenza politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) "Il Paese è a una svolta. Potete afferrarvi a un sistema ingiusto o potete lasciare da parte i vostri interessi particolari e collaborare con la nostra missione. Noi andremocon ol'aiuto della". Lo ha affermato il presidente argentino Javiernel suo primo discorso alle camere riunite per l'inaugurazione dell'anno legislativo, annunciando la proposta di un nuovo "patto politico" per la rifondazione del Paese sudamericano. "Non ho molte speranze, ma vi darò una nuova opportunità". Il patto, da celebrare simbolicamente il prossimo 25 di maggio in occasione della giornata della Patria, prevede tuttavia una condizione: la previa approvazione delle due leggi affossate a gennaio alla Camera e che rappresentavano il corpus principale del programma di governo del leader ...