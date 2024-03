Arezzo-Ancona 3-0 | perle di Gaddini e Guccione

(Di sabato 2 marzo 2024), 3 marzo 2024 – La missione salvezza anticipata parte nel migliore dei modi: vittoria netta impreziosita dalledi, altra porta inviolata e distacco sulla zona playout che, in attesa delle partite odierne, sale a nove punti. E dire che Indiani doveva fare i conti con l’emergenza in difesa, visto l’infortunio alla mano patito da Polvani, che potrebbe essere costretto all’operazione. Il tecnico schiera al centro Lazzarini e a sinistra ridà una maglia a Coccia, titolare dalla trasferta di Fermo. Davanti, trazione anteriore con, Gucci, Pattarello e. La sfida inizia con l’che prova a condurre il gioco ma con qualche errore di troppo in palleggio. Anche Trombini è stranamente incerto in un paio di circostanze ma gli ...

