Aras Senol sulla fidanzata Eyul | “Vorremmo sposarci tra due o tre anni”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 marzo 2024)è felicemente legato allaSahin, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo con la quale vive una storia d’amore da circa duechi è laOggi l’attore di Terra Amara e la compagna di vita saranno ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. In un precedente intervento nel salotto televisivo,aveva confessato alla padrona di casa, Silvia Toffanin che il suo cuore batteva per una ragazza: “Sono fidanzato da quasi due. Sono davvero molto felice. Stare al fianco di una persona che ti ama davvero è una grande fortuna” .Sahin ha un profilo Instagram nel quale è seguita da circa 67mila follower. Eylül ?ahin ha un animo ...