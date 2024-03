Aperit-Hero | Spider-Man | da un grande potere…

Come di consueto, eccoci in un altro appuntamento settimanale della rubrica dedicata ai nostri eroi preferiti! Il protagonista di oggi è molto particolare, ... (tuttotek)

In questa nuova puntata di Aperit-Hero analizziamo Deadpool , il nostro mercenario chiacchierone preferito! Siamo tornati in un nuovo episodio della rubrica ... (tuttotek)

Ancora una volta ci ritroviamo in un nuovo episodio di Aperit-Hero, in cui parliamo di The Mandalorian, conosciuto anche come Din Djarin, un mercenario ... (tuttotek)